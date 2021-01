Matt Damon vai entrar no próximo filme "Thor", realizado por Taika Waititi.

Embora a imprensa especializada norte-americana não tenha confirmado o "casting", o The Sydney Morning Herald (SMH) avança que o ator e a sua família chegaram à Austrália no sábado (16) num avião privado e que após cumprir o confinamento obrigatório de 14 dias, juntar-se-á a seguir à rodagem de "Thor: Love and Thunder".

A produção com Chris Hemsworth, Natalie Portman, Christian Bale, Chris Pratt, Karen Gillan e Tessa Thompson terá um orçamento de 178 milhões de dólares e deverá criar 2500 postos de trabalho.

Num comunicado à imprensa local australiana, mostrou-se entusiasmado por chamar "casa" ao país nos "próximos meses".

Não se sabe qual será a personagem: Matt Damon é amigo de Chris Hemsworth e as famílias já viveram juntas vários meses na Austrália, o que originou um breve papel cómico como o ator que interpretava o "Loki falso" numa peça satírica no início do terceiro filme "Thor: Ragnarok" (2017).

O SMH indica que Matt Damon poderá ter outro projeto alinhado para o país, que tem a pandemia controlada e onde estão a ser rodados filmes e minisséries com Nicole Kidman, Melissa McCarthy, Luke Evans, Zac Efron, Idris Elba e Tilda Swinton.