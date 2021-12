“Spider-Man: Across the Spider-Verse (Part One)” é o titulo da sequela do muito elogiado “Homem-Aranha: No Universo Aranha”, que venceu o Óscar de Melhor Longa-Metragem de Animação referente a 2018.

A aventura volta a ter lugar no multiverso, com Miles Morales, o Homem-Aranha, a juntar-se mais uma vez a Gwen Stacy para combater um novo inimigo.

A sequela, que será repartida em dois filmes, tem agora uma nova equipa de realizadores, um dos quais nasceu em Portugal: Joaquim dos Santos tem feito carreira na televisão, não só na área do storyboard e do character design, como também na realização, de séries como “Justice League Unlimited”, “Avatar: O Último Airbender” ou “The Legend of Korra”.

Os outros dois realizadores são Justin K. Thompson e Kemp Powers, este último co-realizador de “Soul”.

A estreia esta agendada para outubro de 2022.

Veja o trailer: