"Monstros Fantásticos 3" tem uma nova data de estreia no cinema: 15 de julho de 2022 (previsivelmente um dia antes em Portugal).

O filme já está em rodagem na Grã-Bretanha e estava anunciado para 12 de novembro de 2021, mas o estúdio confirmou o adiamento na semana passada ao anunciar a saída de Johnny Depp, que interpretava o vilão Grindelwald, alguns dias após um juiz britânico ter decidido que um artigo do tablóide britânico The Sun que o acusava de ser um "marido violento" era "substancialmente verdadeiro".

Um novo ator será escolhido para o papel, mas a imprensa especializada informou que a alteração não deverá atrasar a produção de forma significativa e não há cenas que precisem de ser refilmadas.

De regresso está Eddie Redmayne, Katherine Waterston, Dan Fogler, Alison Sudol, Ezra Miller, Callum Turner, Claudia Kim, William Nadylam, Kevin Guthrie e Jude Law, bem como David Yates, o realizador habitual.

O terceiro filme começou por estar anunciado para 20 de novembro de 2020, mas foi adiado para dar "os cineastas tempo e espaço para permitir que a sua arte realmente floresça e entregue o melhor filme possível aos nossos fãs", explicou o estúdio em abril de 2019.

A declaração vai de encontro às preocupações comerciais e criativas com a saga da escritora e argumentista J.K. Rowling, em que estão previstos cinco filmes com histórias que se passam cerca de 70 anos antes da saga "Harry Potter".

"Monstros Fantásticos e Onde Encontrá-los" rendeu 814 milhões de dólares a nível mundial em 2016, mas os sinais de alarme surgiram dois anos mais tarde com a sequela, "Os Crimes de Grindelwald", que ficou 653,3.

A quebra foi principalmente notada nos EUA, onde as receitas caíram de 234 para 159,5 milhões, fazendo com que a saga tivesse de confiar no mercado internacional para continuar a justificar o gigantesco orçamento (acima dos 200 milhões).

A história mais fraca, a servir principalmente para lançar pistas para o que vem a seguir, foi uma das principais críticas apontadas ao filme, o mais mal recebido entre os 10 à volta do mundo de feiticeiros, tanto em termos artísticos como nas bilheteiras.

O afastamento de alguns fãs tornou-se ainda mais problemático para o estúdio pois outro factor que também terá tido impacto nas receitas foi a crítica de que "Os Crimes de Grindelwald" era incompreensível para quem nunca tivesse visto o primeiro filme.