Já existe título oficial para o terceiro filme "Monstros Fantásticos"... e uma nova data de estreia.

"Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore" foi o título revelado na quarta-feira pelo estúdio Warner Bros., com a distribuidora portuguesa a anunciar pouco depois a versão local: "Monstros Fantásticos: Os Segredos de Dumbledore".

O filme também subiu no calendário, passando de 15 de julho para 15 de abril de 2022 nos EUA (previsivelmente, um dia antes em Portugal).

O estúdio norte-americano também divulgou a sinopse oficial: "O Professor Albus Dumbledore sabe que o poderoso feiticeiro de magia negra Gellert Grindelwald está a preparar-se para assumir o controle do mundo dos feiticeiros. Incapaz de detê-lo sozinho, confia a Newt Scamander a liderança de uma intrépida equipa de feiticeiros, bruxas e um corajoso Muggle padeiro numa missão perigosa onde vão encontrar velhos e novos monstros e entrar em confronto com a crescente legião de seguidores de Grindelwald. Mas com o que está em causa, durante quanto tempo Dumbledore pode permanecer à margem?

A partir de um argumento coescrito por JK Rowling e Steve Kloves, "Monstros Fantásticos: Os Segredos de Dumbledore" junta no elenco Eddie Redmayne, Katherine Waterston, Dan Fogler, Alison Sudol, Ezra Miller, Callum Turner, Claudia Kim, William Nadylam e Kevin Guthrie, além de Jude Law como Dumbledore e Mads Mikkelsen como Grindelwald.

Problemas nos bastidores da saga e o impacto da pandemia fazem com o filme chegue aos cinemas muito mais tarde do que estava inicialmente previsto.

A primeira data anunciada foi 20 de novembro de 2020, mas foi adiada para dar "aos cineastas tempo e espaço para permitir que a sua arte realmente floresça e entregue o melhor filme possível aos nossos fãs", explicou o estúdio em abril de 2019.

A declaração foi entendida como a confirmação da existência de preocupações comerciais e criativas com a saga de J.K. Rowling, em que estão previstos cinco filmes com histórias que se passam cerca de 70 anos antes da saga "Harry Potter": "Monstros Fantásticos e Onde Encontrá-los" rendeu 814 milhões de dólares a nível mundial em 2016, mas os sinais de alarme surgiram dois anos mais tarde com a sequela, "Os Crimes de Grindelwald", que só chegou aos 653,3 milhões.

A quebra foi principalmente notada nos EUA, onde as receitas caíram de 234 para 159,5 milhões, fazendo com que a saga tivesse de confiar no mercado internacional para continuar a justificar o gigantesco orçamento (acima dos 200 milhões).

Já com data de estreia anunciada para 12 de novembro de 2021, a rodagem do terceiro filme prevista para o início de 2020 foi adiada para setembro por causa da pandemia.

Em novembro de 2020, a produção sofreu outra contratempo quando Mads Mikkelsen substituiu Johnny Depp como Grindelwald, que saiu do filme a "pedido" do estúdio após um juiz britânico ter decidido que um artigo do tablóide britânico The Sun que o acusava de ser um "marido violento" era "substancialmente verdadeiro". A estreia do filme foi então adiada para 15 de julho de 2022.

Já em fevereiro, a rodagem foi suspensa por causa do teste positivo de COVID-19 de um "membro da equipa".

Segundo o tablóide britânico The Daily Mail, foi um ator "insubstituível", mas por questões de privacidade, o estúdio nunca confirmou essa informação, tal como aconteceu quando surgiu o diagnóstico positivo de um "membro da equipa" no filme da "Batman", que se veio a descobrir tratar-se de Robert Pattinson, o protagonista.