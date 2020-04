Brian Dennehy, ator de filmes como "A Fúria do Herói" (o primeiro "Rambo"), "Cocoon", "Silverado" e "Presumível Inocente", faleceu na quarta-feira à noite em New Haven, aos 81 anos, de causas naturais.

"É com grande pesar que anunciamos que o nosso pai, Brian, faleceu na última noite de causas naturais, não relacionadas com a COVID-19. Maior do que a vida, extremamente generoso, pai e avô orgulhoso e dedicado, deixará saudades à sua esposa Jennifer, à família e aos muitos amigos", anunciou a sua filha Elizabeth Dennehy nas redes sociais.

Com um físico imponente e rosto duro, a sua carreira no cinema começou a sério frente a Sylvester Stallone como o xerife que perseguia implacavelmente o veterano da guerra do Vietname John Rambo em "A Fúria do Herói" em 1982.

Muitas das personagens que se seguiram em filmes populares e essenciais nessa década e seguinte foram de vilão ou carácter duvidoso, mas algumas também inesperadamente simpáticas, como em "Cocoon - A Aventura dos Corais Perdidos" (1985) e "Silverado" (1985).

No primeiro, uma fábula de Ron Howard que será provavelmente um dos seus trabalhos mais populares, era o líder do misterioso grupo que recolhia estranhos casulos do mar e colocava-os numa piscina, onde mergulhavam e se sentiam rejuvenescer alguns utentes do lar vizinho da terceira idade.