Morreu o cineasta português Fernando Fragata. Tinha 58 anos.

A Academia Portuguesa de Cinema avançou com a notícia nas redes sociais, sem revelar a causa.

A cerimónia fúnebre realiza-se no sábado às 15h00 horas no crematório de Faro, informou a família.

Fernando Fragata tinha no currículo sucessos de bilheteira como "Pesadelo Cor-de-Rosa" e "Sorte Nula", e foi o primeiro a rodar um filme português totalmente nos EUA, "Contraluz", com um elenco internacional.

Nascido em 1965 no Estoril, Fernando Fragata foi um autodidata cuja carreira começou na década de 1990 como operador de câmara e steadycam em publicidade, videoclips e filmes de cineastas como Joaquim Leitão, Quirino Simões, Ana Luísa Guimarães e Artur Ribeiro, recorda a Academia.

A estreia como realizador e argumentista com a curta-metragem "Amor & Alquimia" em 1995 atingiu algum sucesso, tendo sido exibida na Europa e na América do Sul, e recebeu vários prémios internacionais, como o prémio do público no Festival de Sevilha e o da realização no Festival Internacional da Baía no Brasil, abrindo caminho para as longas-metragens.

Acumulando as funções de realizador, produtor, argumentista, editor e até autor da banda sonora, o resultado foi "Pesadelo Cor-de-Rosa" (1998).

Trazendo da curta-metragem Catarina Furtado e Diogo Infante, a história era sobre uma mulher de sonho acabada de sair da prisão que tornava num inferno a vida de um jovem engenheiro inglês a trabalhar temporariamente em Lisboa.

Chegando aos 185 mil espectadores, à época o sexto maior sucesso da história do cinema nacional, e que ainda está no Top 20 dos mais vistos, o filme estabeleceu uma tendência na carreira: um 'faz tudo' atrás das câmaras, sucesso comercial e críticas negativas arrasadoras.

A seguir, fez o telefilme "Pulsação Zero" (2002), com Helder Mendes e Adelaide de Sousa, lançado pela SIC.

Seguiu-se "Sorte Nula" (2004), novo sucesso nos cinemas, com quase 75 mil espectadores, e novamente alvo de críticas demolidoras, um 'thriller' sobre um homem a planear uma fuga romântica definitiva que acabava a enfrentar o dia mais assustador de sua vida, onde juntou Helder Mendes, António Feio, Rui Unas, Isabel Figueira, Adelaide Sousa, Tânia Miller, Bruno Nogueira, Carla Matadinho e Pedro Teixeira, entre outros.

"Backlight / Contraluz" (2010) foi o primeiro filme português rodado nos EUA (nos estados do Nevada e Arizona), com Joaquim de Almeida, Evelina Pereira, Scott Bailey, Skyler Day, Michael Mania e Ana Cristina Oliveira.

Dedicado a António Feio, que faleceu uma semana após a estreia nas salas, o filme ao estilo da série "Twilight Zone" cruzava as histórias de várias pessoas sem ligação entre si em situações de extremo desespero quando algo inesperado acontecia que mudava o rumo das suas vidas.

"Contraluz" foi um dos sucessos do cinema português de 2010, com quase 84 mil espectadores.

Seria o seu último filme.

A viver nos EUA e com visitas frequentes a Portugal, dizia numa entrevista de 2016 ao Portugal Fantástico que continuava a fazer publicidade (vários trabalhos estão no seu 'site' fernandofragata.com) e estava a trabalhar num documentário e a escrever argumentos para outros produtores, projetos que não se concretizaram.

Nas redes sociais, partilhava muito do seu trabalho artístico em fotografia, a última vez no domingo.