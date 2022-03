O produtor e executivo de cinema Alan Ladd Jr. faleceu esta quarta-feira aos 84 anos, anunciou a sua família.

Filho do ator Alan Ladd ("Aluga-se Esta Arma", Shane"), começou por ser agente de estrelas e passou para a produção no início da década de 1970, numa carreira em que os filmes que ajudou a lançar ganharam 50 Óscares, incluindo dois Melhor Filme.

Dentro da Twentieth Century Fox, foi subindo na hierarquia até chegar a presidente do estúdio em 1976. Foi ele que, depois de ver o ainda inédito "American Graffiti: Nova Geração" (1973), se encontrou com o seu realizador e lhe perguntou se tinha ideias para outro filme: George Lucas descreveu-lhe um épico de ficção científica. Intrigado pela ideia, o executivo encarregou-o de escrever e deu luz verde ao que viria a ser "Star Wars".

Durante o seu tempo no estúdio, Ladd deu luz verde ou patrocinou o desenvolvimento de filmes como "A Torre do Inferno" (1974), "Frankenstein Júnior" (1974), "Festival Rocky de Terror" (1975), "O Génio do Mal" (1976), "O Expresso de Chicago" (1976), "Alien, O Oitavo Passageiro" (1979), "All That Jazz - O Espectáculo Vai Começar" (1979), "A Rosa" (1979) e "Norma Rae", além, claro, das sequelas de "Star Wars".

Após sair da Fox em 1979, regressou à produção e criou a The Ladd Company, lançando logo a Palma de Ouro do Festival de Cannes "Kagemusha - A Sombra do Guerreiro" (1980) e o Óscar de Melhor Filme "Momentos de Glória" (1981). Seguiram-se filmes como "Turno da Noite" (1982), "Blade Runner - Perigo Iminente" (1982), "Os Eleitos" (1983), "Era Uma Vez na América" (1984) e até a popular saga "Academia de Polícia".

Ao entrar para a MGM/United Artists em 1985, conseguiu um sucesso logo com "Rocky IV (1985) e a seguir tornou possível filmes como "O Feitiço da Lua" (1987), "A Mais Louca Odisseia no Espaço" (1987), "Um peixe Chamado Wanda" (1988), "Willow - Na Terra da Magia" (1988) e "Thelma & Louise" (1991).

Alan Ladd Jr. desistiu de ser executivo em 1993, recuperou a The Ladd Company e ganhou finalmente o Óscar ao apostar na produção do segundo filme de Mel Gibson como realizador, "Braveheart: O Desafio do Guerreiro" (1995).

Os seus últimos títulos como produtor foram "Uma Vida Inacabada" (2005), de Lasse Hallstrom, e o primeiro filme de Ben Affleck como realizador, "Vista Pela Última Vez..." (2007).

Um documentário sobre a sua carreira, "Laddie: The Man Behind the Movies", foi lançado em 2017, dirigido pela filha, Amanda Ladd-Jones.