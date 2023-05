Morreu o ator irlandês Ray Stevenson, a poucos dias de festejar 59 anos (25 de maio de 1964).

Não são conhecidas as causas da morte do veterano da indústria que começou a carreira no início dos anos 1990 e se tornou uma revelação com a estreia no cinema no papel de um gigolo em "Teoria do Voo", de Paul Greengrass.

A popularidade chegou com papel de Dagonet em "Rei Artur" (2004), antes de um raro papel como protagonista como o Frank Castle de "Punisher - Zona de Guerra" (2008), tirando partido, como aconteceria muitas vezes na carreira, do seu físico intimidador com mais de 1,90m.

Mais recentemente causou sensação como o vilão do épico indiano em "RRR: Revolta, Rebelião, Revolução" (2022), de S.S.Rajamouli.

Além do papel de Frank Castle, Ray Stevenson também fez parte do Universo Cinematográfico Marvel propriamente dito, como o Volstagg nos primeiros três filmes "Thor", de 2011 a 2017.

No pequeno ecrã, destacou-se como Titus Pullo na série "Roma" (2005-2007); Isaak Sirko na sétima temporada de "Dexter"; como Stephen Hopkins, o passageiro do Mayflower, na minissérie "Saints & Strangers" (2015); como o Barba-Negra em "Black Sails" (2016-17); como Ótaro na sexta e última temporada de "Vikinsg" (2020); e como Gar Saxon em alguns episódios de "Star Wars Rebels" (2016-2017) e "Star Wars: The Clone Wars" (2020).

Outros filmes importantes foram "O Livro de Eli" e "G.I. Joe: Retaliação" (2013); "Kill the Irishman" (2011) como o mafioso Danny Greene, uma nova versão de "Os Três Mosqueteiros" como Porthos (2011), e dois filmes da saga "Divergente" como Marcus Eaton.