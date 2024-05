Morreu Susan Backlinie, que ficou famosa no cinema como a primeira vítima no filme "Tubarão" (1975).

Segundo o seu marido, a antiga dupla, de 77 anos, faleceu 'muito inesperadamente' na sua casa na Califórnia de ataque cardíaco no sábado.

A cena noturna da sua morte sangrenta no filme de Steven Spielberg ao som da banda sonora de John Williams assustou milhões de espectadores, ao ponto de alguns nunca mais voltarem a nadar no mar.

Backlinie conquistou o papel aos 28 anos pela sua aparência, mas também porque era uma exímia atleta, uma nadadora e mergulhadora profissional que trabalhara como sereia e treinadora de animais.

"Não queria que fosse feita por uma atriz. Queria uma atriz porque precisava de alguém que fosse ótima na água, que conhecesse ballet aquático e soubesse como aguentar o que eu imaginava que seriam muitas sacudidelas violentas. Portanto, fui ter com os duplos para a encontrar e Susan estava à altura do desafio”, recordava o realizador no livro “Spielberg: The First Ten Years”, de Laurent Bouzereau, citado pelo The Hollywood Reporter.

Backlinie trabalhou na cena que a imortalizaria no cinema durante três dias, das seis ou sete da manhã até às nove.

Era suposto que recitasse o Pai Nosso quando estivesse a ser atirada para a boia, mas nem ela nem qualquer um dos outros católicos na rodagem se lembravam das palavras.

“A primeira coisa que [Spielberg] me disse foi: ‘Quando a sua cena terminar, quero toda a gente debaixo dos assentos com as pipocas e as pastilhas”, recordaria numa entrevista ao The Palm Beach Post em 2017.

Foi o primeiro filme e Backlinie voltaria à água para satirizar a cena de "1941 - Ano Louco em Hollywood" (1979), outro filme de Spielberg, outra vez no início e com a mesma banda sonora.

Antes de se reformar como dupla, ainda participou nos filmes "Pânico no Estádio" (1976), "A Stranger in My Forest" (1976), "Day of the Animals", "Os Marretas contra-atacam" (1981) e num episódio de 1982 da série "The Fall Guy".