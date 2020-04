A seguir nem sempre é pior: apesar de ser habitual dizer que as sequelas são sempre piores do que o primeiro filme, existem exceções que valem mesmo a pena.

Este tema antigo que sempre gera discussões entre os cinéfilos regressou este domingo graças a James Gunn, o realizador dos filmes "Guardiões da Galáxia".

Entre segundos filmes e até trilogias, o que se seguiu e expandiu acaba para ser uma gigantesca lista de sugestões para ver ou rever em tempos de quarentena.

Para James Gunn ainda são várias as sequelas melhores do que o filme original: "Toy Story 2", "O Padrinho, Parte II", "Homem-Aranha 2", "Polícia sem Lei" (o filme de Werner Herzog com Nicolas Cage que sucede a outro, com o mesmo título em Portugal, de Abel Ferrara com Harvey Keitel), "A Morte Chega de Madrugada" (mais conhecido por "Evil Dead 2", continuação de "A Noite dos Mortos-Vivos"), "O Cavaleiro das Trevas" (sequela de "Batman - O Início"), "A Noiva de Frankenstein" (continuação de "Frankenstein, o homem que criou o monstro"), "Hellboy II - O Exército Dourado", "Mad Max 2: O Guerreiro da Estrada", "Por Mais Alguns Dólares", "Paddington 2", "X-Men 2", "O Império Contra-Ataca" ("Star Wars").

Seguiu-se uma segunda lista, em que defendeu não merecer "discussão" que "Alien - O 8.º Passageiro" e "Aliens: O Recontro Final" são "equiparáveis" e coloca um filme do Universo Cinematográfico Marvel: "Star Trek II: A Ira de Khan", "Superman - A Aventura Continua", "Batman Regressa", "Gremlins 2: A Nova Geração", "Blade II", "Drunken Master II" (com Jackie Chan), "Blade Runner 2049", "Harry - O Detective em Acção" (continuação do primeiro "Dirty Harry", que se chamou "A Fúria da Razão" em Portugal), "O Último Destino 2", "Capitão América: O Soldado do Inverno" e "Swordsman II" (com Jet Li).