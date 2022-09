Afinal, as experiências menos agradáveis de Bryce Dallas Howard com a trilogia "Mundo Jurássico" (2015-2022) não se ficaram pelas grandes diferenças entre o seu salário e o do colega Chris Pratt.

A atriz deu uma resposta surpreendente ao recordar a experiência de fazer o último filme, "Mundo Jurássico: Domínio".

"O que estar neste terceiro filme permitiu foi... como é que vou dizer isto? Como é que vou dizer isto? Pediram-me para não usar o meu corpo natural no cinema", recordou à edição britânica do jornal Metro.

Após a exigência do estúdio para que perdesse peso para entrar nos dois primeiros "Mundo Jurássico", foi o realizador Colin Trevorrow que permitiu à atriz ficar pelo "corpo natural".

"No terceiro filme, como havia tantas mulheres no elenco, o Colin mostrou-se muito determinado em proteger-me porque o tema voltou a aparecer, 'Temos de pedir à Bryce para perder peso", recordou.

“Ele disse 'Há muitas tipos de mulheres diferentes neste planeta e há muitos tipos diferentes de mullheres no nosso filme", continuou.

Colin Trevorrow, recorde-se, tinha grande influência junto do estúdio, já que realizara o primeiro "Mundo Jurássico" e escrevera o argumento do segundo filme, "Mundo Jurássico: Reino Caído".

Numa nota irónica, Bryce Dallas Howard explicou que "teve de fazer tantas cenas de ação que não teria sido possível se estivesse em dieta".

"Adorei toda a ação que tive de fazer e pude fazê-la com o meu corpo. Estava na máxima força e espero que seja outro indicador do que é possível", concluiu.