O mercenário Tyler Rake estará à frente de outra operação para a Netflix, só não se sabe se será uma sequela ou prequela.

Durante o fim de semana, a Netflix anunciou que "Tyler Rake: Operação de Resgate" está no bom caminho para se tornar a estreia mais vista de sempre na sua história, com uma audiência de 90 milhões de lares nos primeiros 28 dias.

Na segunda-feira à noite, o argumentista do filme, Joe Russo confirmou ao Deadline que o acordo está feito para regressar e agora se está na fase inicial de decidir o que será a história.

"Ainda não estamos comprometidos se essa história avança ou retrocede no tempo. Deixámos uma grande ponta solta no fim que lança incerteza no público", recordou aquele que, com o irmão Anthony Russo, também esteve à frente dos últimos "Vingadores" da Marvel.

Joe Russo indicou ainda que está a contar com o regresso como realizador do antigo duplo Sam Hargrave (um colaborador de longa data dos irmãos).

Em relação a Chris Hemsworth, ainda não existe um contrato: Joe Russo salientou que o foco estará em criar a história e depois escrever o argumento e só depois mostrar ao ator.

Apesar disso, adivinha-se que o regresso do atual Thor do Universo Cinematográfico Marvel não será complicado: quando fez um "gigantesco agradecimento" nas redes sociais aos fãs pelo sucesso do filme, disse que "com esta quantidade de apoio, é algo em que ficaria muito contente por voltar".