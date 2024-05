Há doze anos, Nicole Kidman e Zac Efron tornaram-se virais antes mesmo do termo ser criado por causa do filme "The Paperboy - Um Rapaz do Sul".

Em causa uma cena onde a personagem de Kidman urinava na de Efron após ser picado no oceano por uma medusa (também conhecidas por águas-vivas).

A prometer cenas quentes, mas nada de tão dramático, a Netflix divulgou recentemente o trailer de "Um Assunto de Família", o novo filme que volta a juntar os atores, agora como uma mulher viúva que inesperadamente se apaixona por uma egocêntrica (e mais jovem) estrela de cinema, pela choque de Zara (Joey King), filha dela e assistente dele (e que o detesta).

"Um romance inesperado traz consequências cómicas a uma jovem, à sua mãe e ao seu chefe estrela de cinema, que lidam com as complicações do amor, do sexo e da identidade", resume a plataforma.

A história é uma comédia romântica e, consciente do seu impacto, o marketing promove que é dos produtores de "Todos Menos Tu", o recente sucesso do género visto nos cinemas que juntou Sydney Sweeney e Glen Powell.

Com realização de Richard Lagravenese, argumentista que também dirigiu "Páginas de Liberdade" (2007) e "P.S. I Love You" (2007), a estreia está anunciada para 28 de junho só na Netflix.