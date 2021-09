Tal como no poster oficial, "Homem ou monstro" é a questão no centro do trailer de "Nightmare Alley - Beco das Almas", divulgado na quinta-feira à noite.

Com lançamento nos EUA a 17 de dezembro, bem a tempo de se qualificar para os Óscares, e em janeiro em Portugal, este é o novo e primeiro filme de Guillermo del Toro desde o triunfo nos Óscares com "A Forma da Água", de 2017.

O elenco impressiona, com Bradley Cooper, Cate Blanchett, Toni Collette, Willem Dafoe, Rooney Mara, Richard Jenkins, Ron Perlman e David Strathairn. Atrás das câmaras, del Toro também voltou a contar com o criador de guarda-roupa luso-canadiano Luís Sequeira, nomeado para os Óscares por "A Forma da Água".

No centro da história está Stan Carlisle (Cooper), um vigarista ambicioso com talento para manipular as pessoas com "falinhas mansas", que se junta à Dra. Lilith Ritter (Blanchett), uma psiquiatra que é ainda mais perigosa do que ele.

"Nightmare Alley" é uma adaptação de um romance homónimo de William Lindsay Gresham, de 1946, com argumento adaptado pelo próprio Guillermo del Toro ao seu "universo", em parceria com Kim Morgan, que já inspirou um clássico do cinema "noir" com Tyrone Power e Joan Blondel que se chamou em Portugal "O Beco das Almas Perdidas" (1947).

VEJA O TRAILER.



VEJA O POSTER.