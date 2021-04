"Nomadland - Sobreviver na América" recebeu os prémios Melhor Filme, Realização, Montagem e Fotografia nos Independent Spirit Awards.

Por causa da pandemia, a cerimónia que distingue o cinema independente americano e costuma ter na corrida vários nomeados aos Óscares, que tradicionalmente se realiza numa tenda na praia de Santa Mónica no sábado à tarde, véspera da maior festa do cinema, passou a virtual e foi antecipada para quinta-feira à noite.

Para se qualificarem para os Independent Spirit Awards, os filmes têm de cumprir vários critérios, incluindo não custarem mais de 22,5 milhões de dólares e terem um "significativo conteúdo americano" ou cidadãos americanos ou residentes permanentes em duas das três posições criativas de realizador, produtor e argumentista.

Apesar dos critérios deixarem de fora vários títulos fortes na corrida aos Óscares como "Mank", "Os 7 de Chicago", "Judas e o Messias Negro" e o britânico "O Pai", o filme de Chloé Zhao confirmou que é mesmo o grande favorito de uma estranha temporada de prémios de cinema, ao ponto de ter contribuído para que "Never Rarely Sometimes Always", de Eliza Hittman, que lidera com sete nomeações, ter saído de mãos a abanar.

Os prémios conhecidos como a "antecâmara dos Óscares" nem sempre alinham com as estatuetas douradas, mas coincidiram em quatro anos seguidos entre 2013 e 2016: "12 Anos Escravo", "Birdman", "O Caso Spotlight" e "Moonligh".

Além disso, em 12 das 14 categorias deste ano ganhou sempre um nomeado que coincide com os Óscares e houve uma grande surpresa que faz aumentar a expectativa para domingo à noite: Chadwick Boseman perdeu a título póstumo na categoria de Melhor Ator em "Ma Rainey: A Mãe do Blues" para Riz Ahmed por "Som do Metal".

A produção da Amazon foi distinguida com mais dois prémios, para Paul Raci como Ator Secundário (não estava nomeado o favorito da temporada Daniel Kaluuya de "Judas...") e Melhor Primeiro Filme para o realizador Darius Marder e produtores.

Riz Ahmed

Carey Mulligan foi eleita a Melhor Atriz por "Uma Miúda com Potencial", ultrapassando Frances McDormand e Viola Davis, com quem concorre na categoria que é considerada a mais imprevisível nos Óscares, juntamente com Andra Day e Vanessa Kirby. O filem valeu ainda à realizadora Emerald Fennell o prémio do Argumento.

Quem aumentou também o favoritismo para domingo à noite foi a sul coreana Youn Yuh-jung, a Melhor Ator Secundária por "Minari", embora as outras nomeadas nos Independent Spirit Awards não tenham sido nomeadas para os Óscares.

Noutras categorias, "Palm Springs" recebeu o prémio de Melhor Primeiro Argumento; "Quo Vadis, Aida?" (Bósnia Herzegovina) o de Melhor Filme Internacional (não tinha a concorrência do favorito da temporada "Mais Uma Rodada") e "Crip Camp" o de Melhor Documentário.

À entrada para a noite, "Uma Noite em Miami...", de Regina King, já tinha assegurado o Robert Altman Award, uma distinção coletiva para realizador, diretor de "casting" e elenco, o que o deixava de fora na corrida a outros prémios.

E na estreia dos prémios para as séries televisivas

I May Destroy You

A 36ª cerimónia dos Independent Spirit Awards também marcou a da estreia de cinco novas categorias para premiar produções televisivas e atores.

A britânica "I May Destroy You", disponível na HBO Portugal, recebeu prémios como Melhor Primeira Série e pelo Elenco.

Para "Unorthodox" ficaram os prémios de Ator para Amit Rahav e Atriz para Shira Haas.

Na categoria das séries documentais ou sem argumento venceu "Immigration Nation".