A informação foi divulgada em comunicado pelo ICA, especificando que o objetivo deste novo fundo, designado “New Dawn”, é “fomentar uma maior diversidade da indústria cinematográfica internacional”.

O fundo New Dawn funcionará como um fundo de produção, atribuindo financiamento adicional para produções cinematográficas e apoiando cineastas na criação de redes.

Isto porque, segundo o ICA, a indústria cinematográfica de hoje em dia é ainda desigual em muitos aspetos, e cineastas de todo o mundo, de diferentes origens, “têm lutado para obter financiamento para os seus projetos e terem acesso aos mercados”.

Assim, o fundo atribuirá um apoio máximo de 200 mil euros para uma longa-metragem (ficção ou animação) e até 100 mil euros para um documentário de longa-metragem.

Apenas um número limitado de projetos pode ser apoiado pelo New Dawn todos os anos, sendo que para 2022 o orçamento é de 900 mil euros.

Na missão deste fundo afirma-se que “os cineastas, com o seu trabalho, moldam as narrativas do nosso tempo, mas isso tem sido possível, de um modo geral, para um conjunto muito limitado de cineastas”.

Com a criação do New Dawn, os institutos de cinema e fundos participantes pretendem alargar e consolidar a variedade e a representatividade na indústria cinematográfica, expandindo as oportunidades internacionais às muitas vozes e perspetivas existentes.

Além do ICA, apoiam o Fudo New Dawn os seguintes institutos de cinema: Communauté française de Belgique- Centre du Cinéma et de l'Audiovisuel; Fundo Audiovisual da Flandres; Film Fund Luxemburg; Finnish Film Foundation; Instituto Norueguês de Cinema; Instituto Sueco de Cinema; Screen Ireland; Netherlands Film Fund.

Um comité consultivo conjunto de consultores internacionais independentes será responsável pela avaliação das candidaturas, que têm de ser submetidas até 27 de junho de 2022.