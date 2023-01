"Sabes que és tipo o décimo tipo que tenta fazer isto? Corre sempre mal ao idiota mascarado", diz Gale Weathers (Courteney Cox) perante uma ameaça telefónica durante o novo trailer de "Gritos 6".

Não há como enganar: a popular saga de terror está de volta e com o mesmo registo muito autoconsciente sobre o que está a fazer no género que tanto contribuiu para o sucesso desde o primeiro filme em 1996.

TRAILER LEGENDADO.



Com estreia nos cinemas a 9 de março, a história começa com os quatro sobreviventes dos ataques de Ghostface do filme anterior a deixarem a cidade fictícia californiana de Woodsboro para trás e começarem uma nova vida na muito real metrópole de Nova Iorque. Mas como revelam as imagens, não foram os únicos a mudar de ares.

Pela primeira vez, Neve Campbell não participa como Sidney Prescott, mas vai acontecer o muito aguardado regresso de Hayden Panettiere como Kirby Reed, de "Gritos 4".

Jenna Ortega, a estrela da grande sensação da Netflix "Wednesday", destaca-se no elenco, que também traz de volta Jasmin Savoy Brown e Mason Gooding, e as estreias de Samara Weaving, Henry Czerny, Tony Revolori e Jack Champion.

Os realizadores são os mesmos de "Gritos 5": Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett.