O elenco de “O Beijo no Asfalto”, filme rodado em preto e branco, é composto pelos atores Lázaro Ramos, Fernanda Montenegro, Stenio Garcia, Débora Falabella, Otávio Muller e Augusto Madeira.

A segunda edição da mostra, organizada pela Embaixada do Brasil em Lisboa, em parceira com o Cinema São Jorge e a Linhas Produções Culturais, exibiu 16 filmes, entre dramas, romances, comédias e documentários, e cinco curtas-metragens.

Este ano, a atriz brasileira Marjorie Estiano, “uma das de maior destaque da sua geração”, foi convidada especial e protagonizou a longa-metragem “As Boas Maneiras”, exibida no festival e realizada por Juliana Rojas e Marcos Dutra.

A organização destaca, ainda, a participação da realizadora Lúcia Veríssimo, com o documentário “Eu, Meu Pai e Os Cariocas” e um debate sobre o filme, depois da sua exibição.

O Embaixador do Brasil em Portugal Luiz Alberto Figueiredo Machado define a mostra como “o grande momento do cinema brasileiro em Portugal”. “Ver filmes de qualidade serem muito aplaudidos dá-nos a certeza de que Portugal recebe da melhor maneira o nosso cinema”, acrescenta.

A Mostra de Cinema do Brasil apresentou, em julho do ano passado, a sua primeira edição, no Cinema São Jorge, em Lisboa, com a atuação da dupla brasileira Anavitória, protagonista de um dos filmes exibidos.