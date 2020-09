Já existe um título para a sequela que Sacha Baron Cohen rodou em grande segredo de "Borat: Aprender Cultura da América para Fazer Benefício Glorioso à Nação do Cazaquistão".

O novo filme vai ter um título ainda mais comprido que dá grande destaque ao atual vice-presidente dos EUA: "Borat: Gift of Pornographic Monkey to Vice Premiere Mikhael Pence to Make Benefit Recently Diminished Nation of Kazakhstan ("Borat: Macaco Pornográfico de Presente para o Vice Premiere Mikhael Pence Para Fazer Benefício à Recém-diminuída Nação do Cazaquistão", em tradução livre).

Note-se que "Vice Premiere Mikhael Pence" deverá ser entendido como a forma como o nome de Mike Pence é pronunciado pelo peculiar "jornalista" do Cazaquistão.

O título surgiu numa entrada publicada no Sindicato dos Argumentistas dos EUA posteriormente removida.

Segundo fontes da imprensa especializada americana, a sequela vai mostrar que Borat "pensa que é uma grande estrela de cinema após ter ficado famoso com o sucesso do primeiro filme de 2006, portanto ele está a tentar esconder-se do público fingindo ser outra pessoa e começa incógnito a contactar e entrevistar pessoas".

O filme está pronto e foi apresentado a "algumas pessoas selecionadas em Hollywood", mas não se sabe quem o financiou e se chegará aos cinemas ou às plataformas de streaming.

O primeiro "Borat" foi lançado pela 20th Century Fox, que agora pertence à Disney, sendo pouco provável que o estúdio tenha entre as suas prioridades lançar uma comédia para adultos e bastante politizada.

Algumas fontes acredita que esta sequela de Borat" será lançada ainda antes das eleições presidenciais nos EUA, marcadas para 3 de novembro, num esforço para tentar chegar aos votantes mais jovens, que tradicionalmente pertencem ao grupo da abstenção.

Apesar do secretismo à volta do projeto, houve notícias no final de junho sobre Sacha Baron Cohen se ter infiltrado num comício de extrema-direita e ter convencido a multidão a cantar uma canção racista, o que levou fãs a especular que poderia estar a preparar uma segunda temporada da sua série "Who Is America?".

Já Rudy Giuliani, antigo presidente da Câmara de Nova Iorque e grande aliado de Donald Trump, revelou no início de julho que terá sido emboscado por Cohen durante uma entrevista.

Já perto do fim de agosto, um vídeo do Tik Tok com Cohen caracterizado como Borat a conduzir um carro tornou-se viral.