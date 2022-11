O filme de animação "O Natal de Bruno Aleixo", de João Moreira e Pedro Santo, estreia-se nos cinemas a 22 de dezembro, revelou a produtora O Som e a Fúria.

É a segunda longa-metragem de ficção protagonizada pela personagem humorística Bruno Aleixo, criada por João Moreira e Pedro Santo, depois de "O Filme do Bruno Aleixo" (2019).

Esta nova longa-metragem é uma produção de O Som e a Fúria com o estúdio animação Cola Animation, contado com animadores de Portugal e do Brasil.

"Ninguém odeia o Natal mais que Bruno Aleixo. Assombrado por amargas recordações de prendas manhosas e péssimas refeições, recusa-se a enfrentar mais uma época festiva. Conseguirão os fantasmas do Natal abrir o seu coração às alegrias do amor e da partilha?", lê-se na sinopse.

TRAILER.



No elenco de vozes foram convocados João Moreira e Pedro Santo, Henrique Guerra, Névia Vitorino, João Lemos, Carlos Vidal, Cleia Almeida, Carla Maciel e Melissa Garcia.

Apesar de João Moreira e Pedro Santo serem creditados como realizadores, a produtora refere que a realização é repartida ainda com João Alves, Rafael da Silva Hatadani, Jorge Ribeiro, Pedro Brito e Bruno Caetano.

O filme conta com apoio da RTP e do Instituto do Cinema e Audiovisual.

Bruno Aleixo é uma personagem humorística parecendo uma mistura entre um cão e um 'Ewok' (personagem do universo dos filmes "A Guerra das Estrelas"), tem 62 anos, é natural de Coimbra, com ascendência da Bairrada e do Brasil, e apareceu pela primeira vez em 2008, com vídeos publicados na Internet, onde deixava vários conselhos, desde os problemas de dormir nu à necessidade de guardar bolas de naftalina para as crianças não as comerem.

O universo em torno desta personagem - que se propagou pela televisão e pela rádio - conta ainda com outras personagens criadas por João Moreira e Pedro Santo, nomeadamente Renato, Homem do Bussaco e Busto.

"O Natal de Bruno Aleixo" teve estreia mundial na Mostra de Cinema de São Paulo, que terminou no passado dia 2 de novembro no Brasil.