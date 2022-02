"Homem-Aranha: Sem Volta a Casa" e "Shang-Chi: A Lenda dos Dez Anéis" são os filmes mais nomeados para a segunda edição dos Critics Choice Super Awards.

Nas séries, a corrida é liderada por "Evil" e "Midnight Mass" são as maiores nomeadas, com seis.

Votados pela Critics Choice Association, organização formada por mais de 500 críticos e jornalistas de cinema de Estados Unidos e Canadá, os Critics Choice Super Awards, criados em 2020, distinguem os filmes que normalmente não entram na corrida aos Critics Choice Awards (e aos Óscares), onde as nomeações de cinema são lideradas por "West Side Story" e "Belfast", enquanto "Succession" destaca-se nas categorias de TV.

Nos Critics Choice Super Awards, as categorias de filmes e séries são muito específicas e incluem Ação, Super-Heróis, Terror e Ficção Científica ou Fantasia, distinguindo ainda atores nesses géneros e o Melhor Vilão.

No cinema, os nomeados para Melhor Filme de Ação são "Gunpowder Milkshake: Mistura Explosiva", "The Harder They Fall", "Um Homem Furioso", "Ninguém", "O Último Duelo" e "007: Sem Tempo Para Morrer".

Não há surpresas na categoria de Melhor Filme de Super-Heróis: "O Esquadrão Suicida", "Eternals (Eternos)", "Homem-Aranha: Sem Volta a Casa",

"Liga da Justiça de Zack Snyder", "Shang-Chi: A Lenda dos Dez Anéis" e "Viúva Negra"

"Candyman", "Um Lugar Silencioso 2", "The Night House - Segredo Obscuro", "Maligno", "Titane" e "A Última Noite em Soho" concorrem para Melhor Filme de Terror.

No género Ficção Científica/Fantasia estão nomeados "O Canto do Cisne", "Dune - Duna", "Free Guy: Herói Improvável", "A Lenda do Cavaleiro Verde", "Os Mitchell Contra as Máquinas" e "Não Olhem Para Cima".

Para Melhor Vilão concorrem Ben Affleck ("O Último Duelo"), Willem Dafoe ("Homem-Aranha: Sem Volta a Casa"), Idris Elba ("The Harder They Fall"), Tony Leung ("Shang-Chi..."), Marina Mazepa e Ray Chase ("Maligno") e Tony Todd ("Candyman").

Nas nomeações para as categorias para atores e atrizes nos vários géneros destacam-se nomes como Daniel Craig, Dwayne Johnson, Ana de Armas, Lashana Lynch, John Cena, Idris Elba, Tom Holland, Andrew Garfield, Simu Liu, Gal Gadot, Scarlett Johansson, Florence Pugh, Margot Robbie, Zendaya, Yahya Abdul-Mateen II, Nicolas Cage, Vincent Lindon, Cillian Murphy, Anya-Taylor Joy, Mahershala Ali, Timothée Chalamet, Leonardo DiCaprio, Tom Hanks, Ryan Reynolds, Cate Blanchett, Rebecca Ferguson e Jennifer Lawrence.

Em televisão, concorrem para Melhor Série de Ação "9-1-1", "Cobra Kai", "Heels", "Kung Fu", "Lupin" e "Squid Game".

Para Melhor Série de Super-Heróis surgem "Doom Patrol", "Hawkeye", "Loki", "Lucifer", "Superman & Lois" e "WandaVision".

Para Melhor Série de Terror concorrem "Chucky", "Dr. Death", "Evil", "Midnight Mass", "Servant" e "Yellowjackets".

Em Melhor Série de Ficção Científica/Fantasia estão "Foundation", "Resident Alien", "Snowpiercer", "Star Trek: Discovery" e "The Witcher".

Para Melhor Vilão concorrem Vincent D’Onofrio ("Hawkeye"), Michael Emerson ("Evil"), Kathryn Hahn ("WandaVision"), Joshua Jackson ("Dr. Death"), Jonathan Majors ("Loki") e Samantha Sloyan ("Midnight Mass").

Ralph Macchio, William Zabka, Omar Sy, Lee Jung-jae, Angela Bassett, Paul Bettany, Tom Ellis, Tom Hiddleston, Anthony Mackie, Kathryn Hahn, Gugu Mbatha-Raw, Elizabeth Olsen, Hailee Steinfeld, Adrien Brody, Rupert Grint e Henry Cavill são alguns dos atores e atrizes nomeados nas categorias de interpretação nos vários géneros.

Os vencedores dos Critics Choice Super Awards serão conhecidos a 17 de março, quatro dias depois da cerimónia principal dos Critics Choice Awards.