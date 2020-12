Niffler e Deminguise, mas também unicórnios, dragões e sereias estarão a partir desta quarta-feira (9) no Museu da História Natural de Londres, numa exposição sobre os "Monstros Fantásticos" de J.K. Rowling que apresenta os seres verdadeiros em que se inspiram.

O visitante irá mergulhar num universo estranho, mas bem conhecido pelos fãs da histórias do feiticeiro Harry Potter, seguindo os passos de Newt Scamander, que protagoniza o livro e a série mais recente de filmes.

As histórias, que decorrem no mesmo universo que a saga de Harry Potter, mas cerca de 60 anos antes - confrontam o herói com uma coleção de monstros e animais incríveis.

créditos: Natural History Museum, London

"Olhamos as características surpreendentes de alguns desses animais fantásticos e os comparamos com a nossa coleção de mais de 80 milhões de espécies", explicou Lorraine Cornish, a principal conservadora do museu.

A operação permitiu estabelecer "vínculos extremamente significativos e fascinantes" com mais de 100 espécies, apresentadas na exposição, acrescenta.

A primeira parte remete para as origens dos monstros presentes na saga, mas que também pertencem ao imaginário coletivo, mostrando como surgiram tais crenças.

O esqueleto de 8 metros de comprimento de um estranho peixe dos abismos oceânicos fala sobre os mitos das enormes serpentes marinhas.

Verdadeiros chifres gigantes explicam a origem dos unicórnios, cujos pelos são usados para fazer as varinhas mágicas de Ron Weasley e Draco Malfoy, personagens centrais da saga de Harry Potter.

Real, estranho e fantástico

créditos: Natural History Museum, London

Esqueletos e verdadeiros animais dissecados procedentes das grandes coleções do Museu da História Natural juntam-se na exposição com varinhas, trajes e decorações do mundo de J.K. Rowling, cedidas pelo estúdio Warner Bros.

"A segunda secção da exposição explora" como Rowling se inspirou em "habilidades, comportamentos ou propriedades extraordinárias de animais reais" para criar os seus animais fantásticos, explica Louis Buckley, comissário da exposição.

Sendo assim, a habilidade do Deminguise, uma espécie de macaco prateado muito veloz, de se tornar invisível está relacionada, entre outras coisas, com a camuflagem das "borboletas-folhas".

No total, apresentam e analisam-se com detalhe 12 animais do mundo dos bruxos nesta exposição, com a qual os conservadores esperam tirar o pó da imagem do Museu de História Natural e despertar a curiosidade de "novas audiências", especialmente os fãs da mundialmente famosa saga.

Apresentada como uma experiência familiar, "Monstros fantásticos, maravilhas da natureza", é inaugurada pouco depois do museu reabrir as suas portas após o segundo confinamento na Inglaterra por causa da pandemia e poderá ser visitada até agosto de 2021.

Sem revelar mais detalhes, os organizadores já indicaram que a exposição, que apresenta 125 objetos de vários museus e da Warner Bros, percorrerá depois vários países.