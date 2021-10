A 94.ª cerimónia dos Óscares será produzida por Will Packer, anunciou a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas na terça-feira.

Será a primeira vez que o produtor estará à frente do evento, que se vai realizar a 27 de março de 2022 no Dolby Theatre at Hollywood & Highland.

Habituado a trabalhar com Kevin Hart, Tiffany Haddish, Gabrielle Union e Ice Cube, Will Packer foi o produtor ou produtor executivo de filmes como "Stomp the Yard" (2007), "Penso Como Um Homem" (2012), "Polícia em Apuros" (2014), "Straight Outta Compton" (2015), "O Amigo do Peito" (2015), "Polícias em Grandes Apuros" (2016), "Viagem de Meninas" (2017), "A Turma da Noite" (2018) e "O Que os Homens Querem" (2019).

No currículo televisivo estão trabalhos como "That Girl Lay Lay", "Blackballed", "Being Mary Jane" e "Uncle Buck", além de uma nova versão da minissérie "Raízes", que lhe valeu a nomeação para os prémios Emmy.

Will Packer créditos: ABC

A decisão é vista pelos analistas como mais uma forma de tentar inovar o evento, procurando novas ideias agora com alguém com muitos trabalhos ligados à comédia.

"O Will é um poderoso produtor que obteve sucesso em todos os géneros de filmes. Ele já está a trazer uma energia inesgotável e uma atenção à inovação para o Óscares para entreter o mais vasto espectro de fãs. Haverá muitas surpresas maravilhosas pela frente" destacou o presidente da Academia David Rubin e a diretora executiva Dawn Hudson em comunicado.

A cerimónia de 25 de abril 2021, realizada na Union Station por causa das limitações da COVID-19, teve as piores audiências de sempre.

A ausência de um anfitrião e de momentos de comédia foram criticadas, assim como o uso reduzido de imagens dos títulos nomeados (e pouco vistos pelo grande público) e a decisão de apresentar Melhor Filme antes das estatuetas dos atores.

Um dos produtores, Steven Soderbergh, reconheceu que a decisão levou em conta a forte hipótese de Melhor Ator ser atribuído a título póstumo a Chadwick Boseman, mas quando foi anunciado um ausente Anthony Hopkins, a cerimónia teve um desfecho embaraçoso.