Mesmo com "Top Gun_ Maverick", a preferência dos fãs continua a ir para a Marvel: um ano após "Viúva Negra", foi a vez de "Doutor Estranho no Multiverso da Loucura" ser eleito como o "Filme de 2022" nos People's Choice Awards.

Na principal categoria de cinema dos prémios votados pelos fãs estavam nomeados "Bullet Train", "Elvis", "Mundo Jurássico: Domínio", "Nope", "The Batman", "Thor: Amor e Trovão" e "Top Gun: Maverick".

Os prémios em 40 categorias para os favoritos do público no cinema, televisão, música e cultura pop, foram entregues esta terça-feira à noite, com muitos vencedores ausentes.

O domínio da Marvel prolongou-se com a escolha de Chris Hemsworth como a "Estrela de Cinema Masculina" por "Thor: Amor e Trovão" e Elizabeth Olsen como a "Estrela de Cinema Feminina" pelo mais recente "Doutor Estranho", que acumulou com "Estrela de Cinema em Ação".

Mas "Top Gun: Maverick" teve a consolação de bater vários filmes da Marvel para ser eleito o "Filme de Ação".

Lançado na Netflix, "O Projeto Adam" foi o "Filme de Comédia", enquanto "Não Te Preocupes Querida" foi votado o "Filme de Drama".

O filme "Nope", que tinha seis nomeações, ficou sem qualquer prémio.

Já ao pequeno ecrã, a quarta temporada de "Stranger Things" foi distinguida como o "Programa de 2022" e "Programa de Ficção Científica/Fantasia", batendo "Abbott Elementary", "Better Call Saul", "Anatomia de Grey", "House of the Dragon", "Obi-Wan Kenobi", "Saturday Night Live" e "This Is Us". Noah Schnapp, um dos atores da série da Netflix, foi eleito "Estrela Masculina de TV".

Harry Styles tinha seis nomeações, incluindo uma como "Estrela de Cinema em Drama" por "Não Te Preocupes Querida", mas os fãs só lhe deram o prémio de Artista Masculino em Música.

Taylor Swift foi a mais premiada em música: Artista Feminina e ainda por "Midnights" como Álbum e "Anti-Hero" como o Videoclip.

Sem nada ficou Bad Bunny, que tinha seis nomeações em Música e ainda uma para Celebridade Estrela Social.

Os prémios principais referentes a 2022

CINEMA

FILME: "Doutor Estranho no Multiverso da Loucura"

FILME DE DRAMA: "Não Te Preocupes Querida"

FILME DE AÇÃO: "Top Gun: Maverick"

FILME DE COMÉDIA: "O Projeto Adam"

ESTRELA MASCULINA DE CINEMA: Chris Hemsworth ("Thor: Amor e Trovão")

ESTRELA FEMININA DE CINEMA: Elizabeth Olsen ("Doutor Estranho...")

ESTRELA DE CINEMA EM DRAMA: Austin Butler ("Elvis")

ESTRELA DE CINEMA EM AÇÃO: Elizabeth Olsen ("Doutor Estranho...")

ESTRELA DE CINEMA EM COMÉDIA: Adam Sandler ("Hustler")

TV

PROGRAMA: "Stranger Things"

PROGRAMA DE DRAMA: "Anatomia de Grey"

PROGRAMA DE COMÉDIA: "Never Have I Ever"

PROGRAMA DE FICÇÃO CIENTÍFICA/FANTASIA: "Stranger Things"

REALITY SHOW: "The Kardashians"

ESTRELA MASCULINA DE TV: Noah Schnapp ("Stranger Things")

ESTRELA FEMININA DE TV: Ellen Pompeo ("Anatomia de Grey")

ESTRELA DE TV EM DRAMA: Mariska Hargitay ("Law & Order: Special Victims Unit")

ESTRELA DE TV EM COMÉDIA: Selena Gomez ("Only Murders in the Building")

TALK SHOW DIURNO: "The Kelly Clarkson Show"

TALK SHOW NOTURNO: "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon"

PROGRAMA MERECEDOR DE 'BINGE': "Dahmer - Monster: The Jeffrey Dahmer Story"

MÚSICA

ARTISTA MASCULINO: Harry Styles

ARTISTA FEMININA: Taylor Swift

GRUPO: BTS

CANÇÃO: "About Damn Time" (Lizzo)

ÁLBUM: "Midnights" (Taylor Swift)

ARTISTA COUNTRY: Carrie Underwood

ARTISTA LATINO: Becky G

NOVO ARTISTA: Latto

VIDEOCLIP: "Anti-Hero" (Taylor Swift)

CANÇÃO EM COLABORAÇÃO: "Left And Right" (Charlie Puth com Jung Kook )

CULTURA POP

CELEBRIDADE SOCIAL: Selena Gomez

ESTRELA SOCIAL: MrBeast

ESPECIAL COMÉDIA: "Kevin Hart: Reality Check"