A longa-metragem “Piccolo Corpo”, de Laura Samani, venceu a 14.ª Festa do Cinema Italiano, que terminou esta quarta-feira, em Lisboa, e distinguiu ainda “Sole”, de Carlo Sironi, com o Prémio do Público, anunciou a organização.

“Piccolo Corpo”, a primeira longa-metragem de Laura Samani, foi distinguida “pela excelência, do argumento à realização, por unanimidade”, pelo júri da Secção Competitiva da 14.ª Festa do Cinema Italiano.

“Através de uma ótica contemporânea, o filme escolhido dialoga com o passado, abordando a busca do reconhecimento, identidade e resiliência. A obra desagua numa catarse existencialista que perdura no imaginário do público até o último suspiro”, considerou o júri, citado num comunicado hoje divulgado pela organização do festival.

A ação de “Piccolo Corpo”, estreado na Semana da Crítica do Festival de Cinema de Cannes, em França, desenvolve-se numa pequena ilha no nordeste de Itália, no inverno do início de 1990. O filme, que “fala de milagres (im)possíveis”, é “uma viagem à visceralidade de um instinto primordial, e uma celebração da força feminina”.

Na 14.ª edição da Festa do Cinema Italino foi ainda distinguido “Sole”, longa-metragem de estreia de Carlo Sironi, com o Prémio do Público.

O filme é “um poderoso drama sobre dois jovens, Ermanno e Lena, que não sabem qual é o seu lugar no mundo, muito menos que lugar dar a uma criança destinada a nascer”.

Os dois filmes premiados são exibidos esta quinta-feira, na Culturgest, em Lisboa: “Sole”, às 18:00, e “Piccolo Corpo”, às 21:00.

A 14.ª edição da Festa do Cinema Italiano teve início em Lisboa, no dia 2 de novembro, e decorre também noutras dez cidades do país, ao longo deste mês, tendo já passado por Coimbra, Beja, Setúbal, Penafiel, Cascais, Porto e Alverca do Ribatejo.

Até ao final do mês, a Festa do Cinema Italiano passa ainda por Aveiro, nos dias 15 e 16, Tomar, de 18 a 25, e Almada, de 23 a 26.

A Festa do Cinema Italiano é organizada pela Associação Il Sorpasso, com o apoio da Embaixada de Itália, do ICA - Instituto do Cinema e do Audiovisual, do Instituto Italiano de Cultura de Lisboa, do Ministério dos Negócios Estrangeiros de Itália, do Luce Cinecittà e da Câmara Municipal de Lisboa.

De acordo com a organização, em 2022 a Festa do Cinema Italiano regressa em abril.