"Popcorner" é o programa do SAPO Mag criado em parceria com a Comic Con Portugal, sobre cinema, séries, banda desenhada e tudo o que está no universo da cultura pop. O magazine de cultura pop apresentado por Inês Gens Mendes e Tiago David, mestres de cerimónias do SAPO Mag, passa agora a contar com novos episódios todas as semanas, que serão emitidos em mag.sapo.pt, no site oficial da Comic Con Portugal.

A partir desta quinta-feira, o "Popcorner" passa a ser emitido também na TV, no canal Cinemundo, com estreia marcada para as 20h45.

A emissão desta semana de "Popcorner" conta com uma entrevista a Josh Dallas e Parveen Kaur, protagonistas da série "Manifest", uma viagem até ao primeiro filme da saga "Shrek", que se estreou há 20 anos, além dos destaques da semana no mundo do cinema e das séries.

Em "Popcorner" poderá ficar a par das principais novidades do universo da cultura pop, acompanhar as estreias de filmes em sala ou em streaming com o comentário de Luís Salvado, jornalista de cinema, e saber tudo sobre as séries que estão a dar que falar.

Cada episódio do "cantinho da cultura pop" contará ainda com uma entrevista a um ou mais convidados especiais e uma viagem ao passado, onde vamos tirar do baú uma memória de um filme ou uma série.

Os episódios de "Popcorner" podem ser vistos todas as quinta-feiras aqui no SAPO Mag, no site da Comic Con Portugal e no canal Cinemundo.