Esta semana, despedimo-nos do Professor e da sua equipa - a segunda parte da quinta e última temporada de "La Casa de Papel" chega à Netflix na sexta-feira, dia 3 de dezembro.

No cinema, destacamos as estreias de "Cantar! 2", "O Poder do Cão", que pode ser visto nas salas de cinema e na Netflix, e de "Mães Paralelas", de Pedro Almodóvar.

No episódio desta semana, conversamos ainda com Valérie Lemercier, realizadora e protagonista de "A Voz do Amor", filme inspirado na vida e carreira de Céline Dion.

Já no Baú, recordamos "Os Caça-Fantasmas" e a sua mítica canção.

