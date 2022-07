"Popcorner", programa do SAPO Mag criado em parceria com a Comic Con Portugal, sobre cinema, séries, banda desenhada e tudo o que está no universo da cultura pop, está de volta esta quinta-feira com mais novidades.

O magazine de cultura pop apresentado por Inês Gens Mendes e Tiago David, mestres de cerimónias do SAPO Mag, conta com novos episódios todas as semanas, que poderá ver em mag.sapo.pt, no site Comic Con Portugal EPOPCULTURE News, mas também na TV, no canal Cinemundo, com emissão na quinta às 20h35, na sexta-feira às 17h20 e no sábado às 15h25.

No episódio desta semana, destacamos a estreia de "Thor: Amor e Trovão", filme de Taika Waititi com Chris Hemsworth, Natalie Portman, Tessa Thompson e Christian Bale, e fazemos a antevisão de " Boa sorte, Leo Grande", de Sophie Hyde, que se estreia em setembros nos cinemas.

Nas séries, destacamos a estreia de "Black Bird", na Apple TV+. A minissérie do serviço de streaming conta com Taron Egerton, Paul Walter Hauser, Sepideh Moafi, Greg Kinnear e Ray Liotta nos principais papéis.

Os episódios de "Popcorner" podem ser vistos todas as quinta-feiras aqui no SAPO Mag, no site da Comic Con Portugal EPOPCULTURE News e no canal Cinemundo.