"Popcorner", programa do SAPO Mag criado em parceria com a Comic Con Portugal, sobre cinema, séries, banda desenhada e tudo o que está no universo da cultura pop, está de volta esta quinta-feira com mais novidades.

O magazine de cultura pop apresentado por Inês Gens Mendes e Tiago David, mestres de cerimónias do SAPO Mag, conta com novos episódios todas as semanas, que poderá ver em mag.sapo.pt, no site Comic Con Portugal EPOPCULTURE News, mas também na TV, no canal Cinemundo, com emissão na quinta às 20h40, na sexta-feira às 18h55, no sábado às 14h20 e no domingo às 11h55.

No terceiro episódio da segunda temporada do "Popcorner", estreamos a rubrica "Guilty Pleasures" com Diogo Piçarra e conversamos com Zachary Levi sobre "Shazam! Fúria dos Deuses", que se estreia esta semana nas salas de cinema em Portugal.

Esta semana, recordamos os principais vencedores da noite de Óscares e os momentos mais insólitos da cerimónia.

No cinema, além de "Shazam! Fúria dos Deuses", destacamos a estreia do filme "Great Yarmouth: Provisional Figures", de Marco Martins. Nas séries, falamos sobre a terceira temporada de "Ted Lasso" (Apple TV+) e o regresso de "Shadow and Bone" à Netflix.