A produtora portuguesa Joana Vicente foi hoje anunciada como a nova presidente executiva do Sundance Institute, que organiza anualmente o festival internacional de cinema de Sundance, referência da produção independente, anunciou hoje o Conselho de Curadores.

"Temos o prazer de anunciar que a nova CEO do Instituto será Joana Vicente, uma veterana dos meios independentes, uma produtora de sucesso e acérrima defensora dos artistas", lê-se no comunicado assinado pelos responsáveis máximos do Conselho de Curadores do Instituto Sundance, Pat Mitchell e Ebs Burnough.

"Desde o dia em que começámos o Sundance Institute, temos uma missão muito específica de promover a independência, assumir riscos e novas e diversas vozes na narração de histórias. Ao longo de toda a sua carreira, é evidente que a Joana partilha esta mesma visão intransigente, e sabemos que ela possui uma compreensão profunda da panorama em evolução e pode alcançar uma nova geração de criadores independentes que trabalham com mais fluidez entre disciplinas, comunicam além-fronteiras e interagem diretamente com o público", destaca noutro comunicado Robert Redford, o fundador e presidente do Sundance Institute,

Desde novembro de 2018 que Joana Vicente desempenhava ao lado do canadiano Cameron Bailey as funções de diretora executiva do Festival Internacional de Cinema de Toronto (TIFF, na sigla em inglês), fundado em 1976 e que é uma das paragens do calendário de antestreias de cinema independente na América do Norte e uma das etapas para os Óscares.

O seu mandato terminará a 31 de outubro e começará a trabalhar como presidente executiva do Sundance Institute no início de novembro, dividindo-se entre a sede Park City (estado do Utah), Los Angeles e Nova Iorque.

Aos 58 anos, e há várias décadas radicada nos Estados Unidos da América, Joana Vicente é uma reconhecida produtora do cinema independente norte-americano, tendo trabalhado com nomes como Brian de Palma, Alex Gibney, Steven Soderbergh e Jim Jarmuch.

Em Nova Iorque, fundou com Jason Kliot, marido e produtor, a Open City Films e a HDnet Films, e durante uma década foi diretora executiva do Independent Filmmaker Project, a mais antiga organização, sem fins lucrativos, de realizadores independentes.

Joana Vicente nasceu em Macau, estudou Filosofia em Lisboa, foi assistente de Maria de Lurdes Pintassilgo no Parlamento Europeu e trabalhou nas Nações Unidas até se decidir pela produção de cinema nos Estados Unidos em parceria com o marido.