"A Oeste Nada de Novo", um drama épico alemão da plataforma Netflix sobre a primeira Guerra Mundial, conta com 14 nomeações para os BAFTA, os prémios da Academia de Cinema Britânica entregues este domingo em Londres, entre as quais as de Melhor Filme, Realização, Elenco, Banda Sonora e Direção de Fotografia.

A nova adaptação do romance homónimo de Erich Maria Remarque acumula ainda a nomeação para o BAFTA de melhor filme em língua não inglesa, numa categoria onde também são candidatos "Corsage", de Marie Kreutzer, "Argentina, 1985", de Santiago Mitre, "The Quiet Girl", de Colm Bairéad, e "Decisão de partir", de Park Chan-Wook.

De acordo com a publicação Hollywood Reporter, "A Oeste Nada de Novo" iguala a produção "O Tigre e o Dragão" (2000), de Ang Lee, como sendo o filme de língua não inglesa mais nomeado para estes prémios na história da Academia Britânica de Cinema.

Com dez nomeações nos prémios da Academia Britânica das Artes de Cinema e Televisão (BAFTA na sigla original) seguem-se os filmes "Os Espíritos de Inisherin", de Martin McDonagh, e "Tudo em Todo o Lado ao Mesmo Tempo", de Daniel Kwan e Daniel Scheinert, todos candidatos ao BAFTA de Melhor Filme, assim como "Elvis", de Baz Luhrmann, e "Tár", de Todd Field.

Para o prémio de Melhor Realização surgem nomeados Park Chan-Wook ("Decisão de Partir"), Gina Prince-Bythewood ("A Mulher Rei"), Todd Field ("Tár"), Edward Berger, Martin McDonagh, Daniel Kwan e Daniel Scheinert.

Na categoria de melhor longa-metragem de animação estão "Turning Red - Estranhamente Vermelho", de Domee Shi, "Pinóquio", de Guillermo del Toro e Mark Gustafson, "Marcel the shell with shoes on", de Dean Fleisher Camp, "O Gato das Botas: O Último Desejo", de Joel Crawford.