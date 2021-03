A cerimónia de entrega dos Prémios Sophia 2021 será a 19 de setembro no Casino do Estoril, anunciou hoje (3), a Academia Portuguesa de Cinema.

Tradicionalmente realizados em março, a edição anterior dos prémios também já tinha sido no mesmo mês por causa da COVID-19.

"A Herdade" foi o grande vencedor com sete prémios, incluindo melhor filme e melhor realização (Tiago Guedes), com "Variações", de João Maia, a arrecadar o mesmo número de prémios, entre os quais os de melhor representação masculina, para Sérgio Praia – no papel de António Variações – e para o ator Filipe Duarte, distinguido a título póstumo como melhor ator secundário.

Os Prémios Sophia foram instaurados pela Academia Portuguesa de Cinema em 2012 e têm como objetivo reconhecer o melhor da produção cinematográfica nacional.

A organização anunciou ainda que o tema na 9ª edição da celebração anual do Cinema Português será o "Cinema Europeu", a pretexto de estar a decorrer Presidência Portuguesa do Conselho da UE.

Será ainda atribuído, pela primeira vez, o Prémio Sophia de Melhor Filme Europeu. Passam a existir 24 categorias.

Foi ainda divulgado o cartaz oficial da 9ª edição.