O programa da cidade do Porto de apoio ao cinema vai atribuir cinco bolsas de 20 mil euros, com a fase de candidaturas a decorrer entre segunda-feira e 3 de junho, tendo sido aprovado pelo executivo da Câmara Municipal.

Em comunicado divulgado pela Filmaporto, pode ler-se que esta segunda edição das bolsas destina-se a “curtas e longas-metragens de ficção, documentário ou animação, cinema experimental, vídeo-ensaio e séries”.

“Serão atribuídas três bolsas Neves e duas bolsas Pascaud, modalidades de apoio dirigidas a diferentes candidatos e que devem o seu nome aos fundadores da Neves & Pascaud, a primeira empresa a apresentar filmes ao público no Porto. À bolsa Neves poderão candidatar-se artistas, realizadores e produtores residentes no concelho do Porto, enquanto a bolsa Pascaud é destinada a artistas, realizadores e produtores a residir fora do concelho”, acrescentou o comunicado da empresa municipal Ágora.

O júri vai ser composto pela atriz e artista Ana Moreira, pela produtora e programadora Joana Gusmão pelo realizador e produtor Samuel Barbosa.