John Wick já fez uma matança no cinema maior do que a de dois dos mais icónicos vilões dos filmes de terror dos anos 80.... combinados.

As contas são do Bloody Disgusting: o assassino profissional (que estava reformado) interpretado por Keanu Reeves já despachou 306 pessoas, enquanto Jason Voorhees da saga "Sexta-Feira 13" ficou pelos 157 e Michael Myers de "Halloween" nos 140.

A soma de vítimas dá 297 mortes ou seja, John Wick matou mais em três filmes e cinco anos do que Jason e Michael em mais de 20 filmes e décadas no grande ecrã.

Jason Voorhees

O outro grande assassino dos anos 80, Freddy Krueger, "apenas" eliminou cerca de 40 pessoas em toda a saga "Pesadelo em Elm Street".

Apesar dos elogios dos fãs à violência estilizada e do enorme sucesso comercial e o título, o balanço de "John Wick 3: Implacável" ficou pelos 94 mortos, enquanto no primeiro filme foi de 84 e a sequela mantém o recorde, com 128.

John Wick irá reforçar o seu estatuto e o recorde com um já confirmado quarto filme, que chegará aos cinemas a 21 de maio de 2021.