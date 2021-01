A Medeia Filmes vai organizar uma nova "Quarentena Cinéfila" online, à semelhança do que aconteceu em março e abril do ano passado, quando os cinemas fecharam pela primeira vez por causa da pandemia.

Numa primeira fase e no âmbito do programa especial "Raridades", ficarão disponíveis cinco filmes de diferentes cinematografias que são difíceis de encontrar disponíveis, todas as segundas e quintas-feiras entre 25 de janeiro e 11 de fevereiro.

A entrarem sempre às 12h00, os filmes do programa são "Posto Avançado do Progresso", de Hugo Vieira da Silva (de 25 e 28 de janeiro); "O Mundo no Arame", a minissérie de duas partes de Rainer Werner Fassbinder (28 de janeiro a 1 de fevereiro); "Chantrapas", de Otar Iosseliani (1 a 54 de fevereiro); "O Pequeno Quinquin", de Bruno Dumont (4 a 8 de fevereiro); e "Alguns Dias em Setembro", de Santiago Amigorena (8 a 11 de fevereiro).

O link de acesso a cada um dos filmes desta quarentena será disponibilizado pela Medeia Filmes nas suas páginas de Facebook e Instagram, sempre às segundas e quintas-feira.

A distribuidora e exibidora promete para breve a divulgação dos filmes da segunda fase.