Com a reabertura das salas de cinema apenas prevista para 19 de abril, a Medeia Filmes divulgou uma nova programação da "Quarentena Cinéfila", a exibição online gratuita de filmes.

A quarta fase do programa especial "Raridades" será composta por "Labirinto Infernal", de Luis Buñuel (1956), Simone Signoret e Michel Piccoli (das 12h00 de 18 de março até às 11h59 de dia 22); "O Rio", de Emir Baigazin (2018), prémio Melhor Filme em competição do LEFFEST, e Melhor Realizador na secção Orizzonti da Mostra de Veneza (das 12h00 de dia 22 até às às 11:59h de dia 25); "O Bosque dos Quincôncios", primeiro filme como realizador do ator francês Grégoire Leprince-Ringuet (2016), que também aparece à frente das câmaras (das 12h00 de dia 25 de Março até às 11:59h de dia 29); e "Helena e os Homens", de Jean Renoir (1956), com Ingrid Bergman, Jean Marais e Mel Ferrer (das 12h00 de dia 29 até às 11:59h de dia 1 de Abril).

Os filmes ficarão disponíveis no site da Medeia Filmes.