Harrison Ford faz 81 anos a 13 de julho e não tenciona parar de trabalhar.

Uma má opção para a sua vida foi a resposta quando Chris Wallace, no seu programa na CNN, lhe perguntou se se iria reformar.

"Não funciono bem quando estou sem trabalho", explicou o lendário ator, que esta semana regressa ao grande ecrã em "Indiana Jones e o Marcador do Destino", a sua despedida assumida como o mais famoso arqueólogo da história do cinema.

"Adoro trabalhar... adoro sentir-me útil. É o meu Jones, quero ser útil", acrescentou.

Wallace perguntou então o que gostava tanto sobre o seu trabalho de ator.

"São as pessoas com quem você trabalha. A intensidade e a intimidade da colaboração... é a ambição combinada, de alguma forma forjada a partir de palavras numa página. Não planeio o que quero fazer numa cena e não me sinto obrigado a fazer nada, mas sou naturalmente afetado pelas coisas em que trabalho, respondeu.

Nos anos mais recentes, Ford estreou-se nas séries com o western "1923" e a comédia "Shrinking", além de se juntar ao Universo Cinematográfico Marvel como Thaddeus "Thunderbolt" Ross, substituindo o falecido William Hurt.

