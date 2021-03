Stephen Colbert não passou ao lado do acontecimento cultural que se tornou "Liga da Justiça de Zack Snyder".

Mas o popular comediante e apresentador não achou que a nova versão lançada na HBO a 18 de março tenha expandido a cena de pós-créditos com o encontro entre Lex Luthor (Jesse Eisenberg) e Deathstroke (Joe Manganiello) da forma que seria de esperar de um filme com quatro horas e dois minutos.

A solução foi avançar com "Zack Snyder's Justice League's Post Credits Scene: The Colbert Cut" [Liga da Justiça de Zack Snyder Cena de Pós-Créditos: A Versão Colbert], que usa apenas a cena original de 30 segundos e expande a conversa para quatro horas e três minutos.

Colbert apresentou uma antecipação da sua versão, onde assume de forma convincente o papel de Lex Luthor e confunde mais do que uma vez Deathstroke com o Deadpool da Marvel ou Deadshot de "Esquadrão Suicida", critica o vilão por lutar com crianças e convida-o para uma nova liga de supervilões.

Mas o segredo para a conversa durar tanto tempo é um debate que até inclui diagramas sobre super-heróis, respetivos universos cinematográficos e estúdios de Hollywood.

