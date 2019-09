Camille, uma introvertida skater adolescente de Long Island, conhece e faz amizade com um grupo de raparigas skaters de Nova Iorque, chamado Skate Kitchen. Rapidamente integra-se no popular grupo, tem um desentendimento com a mãe e apaixona-se por um misterioso skater, mas o relacionamento com ele acaba por ser mais difícil do que fazer um "kickflip" com o skate.

Com Rachelle Vinberg, Jaden Smith, Elizabeth Rodriguez e Taylor Gray, "Skate Kitchen" é a primeira longa-metragem de Crystal Moselle, que na última década, tem trabalhado com pequenas narrativas para publicações como a Vice e o The New York Times. Moselle tem também colaborado com a Nowness e a National Geographic.

A sessão é no sábado, 28 de setembro, às 21h00, no cinema São Jorge, no âmbito da noite de encerramento do Queer Lisboa.