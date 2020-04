Apesar de Tyler Rake ter mostrado as suas capacidades, principalmente numa muito elogiada sequência de ação contínua com 12 minutos, a resposta foi esmagadora e foram muitos os que recordaram que "John Wick tem um lápis. Esta luta acabou ainda antes de ter começado".

Para os que não se recordam, num dos filmes da trilogia, "Uma vez, John Wick matou três homens num bar com um lápis. Um lápis."

A confiança de um dos fãs nas capacidade letais da personagem de Keanu Reeves é tão grande que um fã respondeu aos realizadores que "Rake teria sorte em bater os atacadores de Wick".

Houve ainda quem recordasse que o respeito é muito bonito e Tyler ainda tem muito a provar: "Quando Rake sobreviver a três filmes, então poderemos conversar".

Houve quem se oferece contexto teórico: "Sem dúvida que o Tyler é mais forte fisicamente e com algum treino militar a sério. Mas John Wick é o [sobrenatural] Baba Yaga, o bicho-papão no submundo dos assassinos, ele é o melhor e todos os assassinos sabem isso. Mandaram centenas de assassinos para matar o John, Tyler apenas teve que lidar com um ao seu nível".

Para comprovar que Tyler Rake vai ter se sofrer em eventuais sequelas para conquistar o seu lugar entre as estrelas de ação, houve ainda quem perguntasse aos irmãos Russo se alguma vez tinham ouvido falar de Bryan Mills de "Taken" (Liam Neeson) ou de Frank Castle, o Punisher (Jon Bernthal).

RECORDE O TRAILER DE "TYLER RAKE: OPERAÇÃO DE RESGATE".