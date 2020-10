O filme "Vitalina Varela", de Pedro Costa, estreia-se na sexta-feira em 27 salas de cinema de Espanha, revelou a Midas Filmes.

Premiado em 2019 no festival de cinema de Locarno (Suíça), "Vitalina Varela" é protagonizado por uma mulher cabo-verdiana que chega a Portugal três dias depois do funeral do marido, encontrando uma casa e um passado desconhecidos.

"É a história da diáspora cabo-verdiana do ponto de vista de uma mulher", afirmou Pedro Costa numa entrevista publicada no domingo passado no jornal El País.

O filme, num cruzamento entre ficção e realidade, é protagonizado por Vitalina Varela, e valeu-lhe o prémio de melhor atriz no festival de Locarno. Pedro Costa venceu o Leopardo de Ouro no mesmo festival.

Pedro Costa, autor de um cinema "sombrio, lento, de grande força poética e muito político", como escreveu o El País, já teve "Vitalina Varela" em exibição em mais de 50 festivais e estreou-se em mais de uma dezena de países.