Hollywood quer recuperar a saga marítima "Master & Commander - O Lado Longínquo do Mundo", regressando à adaptação dos livros de Patrick O'Brian.

A primeira tentativa foi em 2003, com a história a decorrer durante o período das Guerras Napoleónicas e Russell Crowe a interpretar o Capitão Jack Aubrey, que levava a sua tripulação da fragata britânica HMS Surprise aos limites na perseguição de um grande navio de guerra francês ao largo da costa sul-americana.

No elenco surgia também em grande destaque Paul Bettany como o cirurgião de bordo Stephen Maturin e confidente do Capitão.

Embora não tenha sido um sucesso de bilheteira e por isso outros livros não tenham sido adaptados ao cinema, o filme de Peter Weir (o mesmo de "O Ano de Todos os Perigos", "Clube dos Poetas Mortos" ou "The Truman Show") tem e continua a ter muitos fãs, que o recordam como um dos últimos épicos do seu género: foi nomeado para dez Óscares e ganhou duas estatuetas (uma proeza no ano em que a Academia consagrou com 11 "O Senhor dos Anéis: O Regresso do Rei").

Dezoito anos depois, o Deadline confirmou que o mesmo estúdio, 20th Century (que pertence à Disney) quer adaptar o primeiro dos 20 livros, que mostra um jovem Aubrey no seu primeiro comando de um navio e como começou a amizade com Maturin.

O trabalho foi confiado a Patrick Ness, que adaptou dois dos seus livros ao cinema, "Sete Minutos Depois da Meia-Noite" (2016) e "Chaos Walking - O Ruído" (2021).

O projeto ainda está numa fase muito inicial e sem qualquer realizador ou atores envolvidos, mas os planos tornam provável que não estejam envolvidos Russell Crowe e Paul Bettany.

Em 2017, Crowe chegou a fazer campanha por uma sequela, partilhando nas redes sociais que tinha ouvido conversas sobre essa possibilidade.

"Para os apreciadores de Aubrey Maturin, de facto oiço sussurros que uma segunda viagem talvez seja uma possibilidade potencialmente pré-proposta. Portanto, carinhosos e aficionados de O'Brian, deem a conhecer o vosso desejo à 20th Century Fox".