Além de destacar os serviços da Xfinity, subsidiária da Comcast, responsável por serviços de TV por cabo, internet, telefone e redes sem fios nos EUA, não vão passar certamente despercebidas todas as referências nostálgicas ao filme.

Spielberg não assumiu o controlo criativo, mas aprovou a ideia e foi consultado ao longo do processo. Como refere o próprio Henry Thomas, esta curta será a materialização possível da sequela que o realizador jurou que nunca irá fazer.

"O público vai ter tudo o que queria de uma sequela sem as partes confusas que podiam destruir a beleza do original e o lugar especial que tem no pensamento e coração das pessoas", explica no comunicado da Xfinity.

VEJA A CURTA.