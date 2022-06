A estreia de "Mínimos 2: Ascensão de Gru" esta semana é um momento simbólico para Hollywood: é o último a chegar aos cinemas dos muitos que estavam prontos e tiveram de ser adiados quando a pandemia de COVID-19 chegou em força em março de 2020.

Tanto por causa da pandemia como pela necessidade de encaixar em novas datas os filmes adiados de 2020, muitos projetos viram as estreias serem adiadas quando estavam em pré ou pós-produção, ou em plena rodagem, como foram os casos de "The Batman", "Uncharted", "Mundo Jurássico: Domínio" e o sétimo "Missão: Impossível".

Mas houve muitos filmes prontos que tiveram de ser adiados: o primeiro, a 4 de março de 2020, foi "007: Sem Tempo Para Morrer", que estava marcado para 10 de abril.

Na semana a seguir, tudo se precipitou: "Peter Rabbit: Coelho à Solta", "Um Lugar Silencioso 2", "Velocidade Furiosa 9", "Mulan" e "Novos Mutantes" foram adiados, o mundo começou a entrar em confinamento, e os cinemas fecharam.

Com os estúdios finalmente a assumirem que "todos os nossos filmes vão ser afetados", sucederam-se as saídas do calendário de títulos como "Viúva Negra", "Mulher-Maravilha 1984", "Caça-Fantasmas: O Legado", "Morbius", "Top Gun: Maverick", "Jungle Cruise", "Soul - Uma Aventura com Alma", "Free Guy", "Venom 2", "West Side Story", "Dune", "King Richard", "Raya e o Último Dragão", "Morte no Nilo" e "Candyman".

No caso de "Mínimos 2: Ascensão de Gru", o adiamento foi anunciado a 19 de março e ficou sem data. A 1 de abril, foi reagendado para 2 de julho de 2021 e quase um ano depois, o estúdio voltou a adiar para 1 de julho de 2022 (nos EUA).

"Tenet", "Mulher-Maravilha 1984" e "Soul", os dois últimos lançados ao mesmo tempo em streaming, acabaram por ser os maiores filmes de Hollywood lançados em 2020 após começar a pandemia.

Para outros filmes prontos, os estúdios encontraram alternativas para amortecer os prejuízos: vários foram lançados nas suas plataformas de streaming ou mesmo vendidos à Netflix, Amazon ou Apple.

A estreia de "Mínimos 2" coloca efetivamente fim aos adiamentos de 2020 e dificilmente poderia ter chegado em melhor altura, poucas semanas após a chegada do penúltimo filme afetado pela pandemia que estava pronto : "Top Gun: Maverick", inicialmente anunciado para 26 de junho de 2020.

Com mais de mil milhões de receitas, o filme de Tom Cruise é para já o maior sucesso americano de bilheteira deste ano, tanto nos EUA como no resto do mundo.

No último fim de semana, "Maverick" e ainda "Elvis", "Mundo Jurássico: Domínio" e "O Telefone Negro" arrecadaram mais de 20 milhões nas bilheteiras americanas: não se viam quatro filmes a conseguir este valor ao mesmo tempo desde julho de 2017.

As previsões de bilheteira para "Mínimos 2" andam entre os 65 e 75 milhões no fim de semana prolongado do 4 de julho nos EUA.

O valor ficará muito abaixo dos mais de 115 milhões que o primeiro "Mínimos" conseguiu nos primeiros três dias de estreia em 2015, o que pode parecer uma desvalorização da saga, mas com os cinemas transformados no que agora é conhecido por "era da pandemia", será suficiente para bater o recorde para a estreia de um filme de animação, que está nos 51 milhões que "Buzz Lightyear” conseguiu há algumas semanas.