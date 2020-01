Depois de Lady Gaga e dos Queen, este ano os Óscares apostam forte em Elton John.

A Academia anunciou a presença do artista na 92ª cerimónia, em que está nomeada a canção "(I'm Gonna) Love Me Again", de "Rocketman", o filme sobre a sua vida.

Todas as canções nomeadas vão ser interpretadas ao vivo: foram também confirmados Cynthia Erivo (para a canção "Stand Up", do filme "Harriet"), que também está nomeada para Melhor Atriz, Idina Menzel (para "Into the Unknown", de "Frozen II"), Chrissy Metz ("I'm Standing with You", de "Breakthrough") e Randy Newman ("I Can't Let You Throw Yourself Away", de "Toy Story IV").

A cerimónia terá ainda a participação especial do músico Questlove e da diretora de orquestra Eímear Noone, que vai ser a primeira mulher nessa função na cerimónia.

A cerimónia realiza-se a 9 de fevereiro, a partir da uma da manhã (hora de Lisboa). Será transmitida no nosso país pelo canal FOX (com comentários) e FOX Movies (emissão original).