O rumor que foi noticiado pela imprensa norte-americana em fevereiro era mesmo verdadeiro: Steven Yeun vai fazer parte do Universo Cinematográfico Marvel (MCU, pela sigla original).

Revelado na série "The Walking Dead" (2010-2016) como o saudoso Glenn, o ator de 39 anos ganhou aclamação com "Em Chamas" (2018) antes de ser nomeado para um Óscar com "Minari" (2020) e destacar-se novamente em "Nope" (2022).

Como é habitual, a confirmação não vem da Marvel, mas de uma "indiscrição" do criador precisamente da banda desenhada "The Walking Dead", que entregou de bandeja um grande segredo da Marvel Studios.

"O meu bom amigo Steven Yeun vai interpretar o Sentinela num filme", disse Robert Kirkman num podcast com o autor David Finch, revelando a personagem cuja participação está confirmada no filme ""Thunderbolts".

E acrescentou: "Acho que isto não é um 'spoiler' ou algo que vá arranjar sarilhos a alguém. Não sei. Talvez. Veremos. Não quero saber. Não trabalho para a Marvel. O que é que me vão fazer? Ele ligou-me e disse 'Acabei de vir de uma prova de guarda-roupa para o Sentry [Sentinela]. Parece que apenas interpreto super-heróis que vestem de azul e amarelo'".

O comentário de Steven Yeun sobre as cores é uma referência ao fato de Mark Grayson/Invincible, protagonista de "Invencível", outra banda desenhada criada por Robert Kirkman, a que dá voz numa popular série de animação da Amazon Prime Video.

Estreando-se nas bandas desenhadas em 2000, o Sentinela é descrito como uma das personagens mais poderosas da Marvel e o equivalente ao Super-Homem. Já o seu alter-ego é um homem de meia-idade sem nada que faça desconfiar que é um super-herói.

Parte da fase seis do MCU, "Thunderbolts" irá juntar um grupo formado por Bucky Barnes (Sebastian Stan), Fantasma (Hannah John-Kamen), Valentina Allegra de Fontaine (Julia Louis-Dreyfus), Yelena Belova (Florence Pugh), Guardião Vermelho (David Harbour) e a Taskmaster (Olga Kurylenko), além de John Walker (Wyatt Russell).

Realizado por Jake Schreier (de "Robot e Frank" e "Cidades de Papel"), a estreia nos cinemas está anunciada para 25 de julho de 2025.