"Deadpool" não transformou apenas a carreira de Ryan Reynolds: como sabem os seus fãs nas redes sociais, também aprimorou o seu talento para a promoção, seja de filmes ou das atividades empresariais.

Com "Free Guy: Herói Improvável" a chegar aos cinemas a 13 de agosto, a máquina de marketing "personalizada" com o seu humor está ao rubro.

Recordando que "para se ganhar um Óscar, ajuda alterar drástica e perigosamente o seu corpo", Ryan Reynolds revela num novo vídeo a participação no filme de um alter ego vilão hiper musculado e loiro chamado "Dude", com uma grande fixação nos peitorais.

Para lá chegar, foi preciso uma impressionante transformação física e não se pense que é o resultado de efeitos especiais: o regime tem "uma semana".

Anunciando que começa todos os dias "com uma bomba de proteína feita exclusivamente de músculo humano. É totalmente orgânico e ilegal", o ator goza com a indústria do fitness de Hollywood e as etapas que provavelmente ele próprio teve de seguir para a sua própria transformação física, que tem recebido ampla cobertura mediática desde os tempos de "Blade III: Trinity" (2004).

O resultado é que este "novo" Ryan Reynolds já não se consegue enfiar no fato do super-heróis "Deadpool" e originou uma revolução genética: "Na verdade, fui pai da nossa filha mais nova quando era assim tão musculado. A criança nasceu adulta e a calçar sapatos, o que foi estranho para a Blake [Lively, esposa do ator].

