Sandra Bullock está de volta aos filmes e à Netflix com "Indesculpável", um drama em que não só é a protagonista, mas também um dos produtores.

A plataforma divulgou o trailer e a sinopse oficial da história, à volta de Ruth Slater (Bullock), que sai da prisão depois de cumprir pena por um crime violento, mas descobre que a sociedade se recusa a perdoar o que ela fez no passado. Ruth enfrenta juízos de valor no lugar que, outrora, tinha sido a sua casa, e parece só haver uma hipótese de conseguir a redenção: encontrar a sua irmã mais nova, que foi obrigada a deixar para trás e com quem perdeu o contacto.

Há três anos que Sandra Bullock não fazia filmes, altura em que estabeleceu uma relação de sucesso com a Netflix graças a "Às Cegas", que continua a ser um dos maiores sucessos de audiências para a plataforma.

No elenco de "Indesculpável" encontram-se ainda nomes como Vincent D'Onofrio, Jon Bernthal, Richard Thomas, Linda Emond, Aisling Franciosi ae Viola Davis.

O lançamento está anunciado para 10 de dezembro.

VEJA O TRAILER.