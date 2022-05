Mais de 30 anos depois da estreia da série de animação, Tico e Teco estão de volta com um novo filme, que se estreou na passada sexta-feira, dia 20 de maio, no Disney+. O SAPO Mag esteve à conversa com o realizador Akiva Schaffer, que foi desafiado a combinar live-action e animação digital.

"O que me atraiu para o projeto foi o guião. Era tão engraçado e pareceu-me ser para as crianças e para os adultos. Sou da geração que cresceu com a série, mas sei que os esquilos são adoráveis para as crianças. O maior desafio foi de como fazer dois filmes ao mesmo tempo", sublinha o realizador. "Filmámos um filme em live-action que demora tanto tempo a filmar como um normal live-action. Depois fizemos um filme de animação inteiro em cima dele, mas com um orçamento de um filme normal", conta.

O novo filme, "Tico e Teco: O Comando Salvador", conta a história da dupla mais famosa de esquilos. Desta vez, Tico ( John Mulaney) é vencedor de seguros e Teco (Andy Samberg) passa o seu tempo em convenções para fãs. Ambos vivem em Los Angeles e o desaparecimento de um amigo leva-os a reunir forças. "Tico e Teco vivem entre desenhos animados e pessoas na atual Los Angeles, mas as suas vidas são muito diferentes agora. Há décadas que o seu programa televisivo de sucesso foi cancelado, e os ex-amigos seguiram caminhos separados. Quando um antigo colega do elenco desaparece misteriosamente, Tico e Teco têm de voltar às suas personagens de detetives do Comando Salvador para salvarem o amigo", resume o serviço de streaming.

"Sem ofensa para filmes como 'Alvin e os Esquilos' ou os 'Smurf'... mas são normalmente filmes dirigidos para um público muito jovem. E estava entusiasmado porque este tinha coisas para crianças, mas era claramente dirigido também para os adultos e de uma forma que me entusiasmou", confessa Akiva Schaffer.

"Tico e Teco: O Comando Salvador" combina 2D - Tico continua em duas dimensões - e 3D (Teco). "A animação mista também me entusiasmou. Achei realmente ousado ter uma personagem desenhada à mão, em 2D, e uma personagem em 3D no mesmo filme e juntos. Nunca tinha visto isto antes", acrescenta o realizador.

Trazer de volta os esquilos mais famosos do mundo da animação foi uma responsabilidade, sublinha o realizador. "Sei que não posso agradar a todos sempre (...) Tentei honrar o legado da animação e conseguimos que as pessoas que trabalharam no primeiro 'Quem Tramou Roger Rabbit?' desenhassem o Roger Rabbit no nosso filme. Tentámos trazer pelo menos consultores ou, mesmo para fazerem a animação, as pessoas que realmente fizeram este trabalho", explica.

O filme conta com várias "participações especiais" de personagens icónicas, desde Sonic a Lumière, de "A Bela e o Monstro": "Parte da diversão é porque acontece num lugar semelhante a 'Roger Rabbit', num mundo real onde os desenhos animados existem. Podemos ter desenhos animados famosos, como Lumière... Desenhos animados que andam na rua, que podem ser desconhecidos, como a 'Cow Teacher' no início, ou personagens famosas, como o He-Man, por exemplo".