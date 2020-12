A edição deste ano do DoBra – Festival de Cinema Documental de Braga, que estava prevista para os próximos dias 1 a 4 de dezembro, foi adiada para o próximo ano, disse hoje (9) à Lusa fonte da organização.

Com origem no Agrupamento de Escolas Carlos Amarante, que está integrado no Plano Nacional de Cinema (PNC), e aberto a todas as escolas da cidade, desde a primeira edição, no ano letivo passado, o festival previa este ano "mais sessões abertas à comunidade e 'workshops' nas escolas", além das destinadas aos alunos.

Em 2019, durante dois dias (25 e 26 de novembro), a primeira edição do festival de cinema documental de Braga contou com nove sessões, oito para as escolas e uma para o público em geral; mobilizou 3.600 alunos, dos 4 aos 18 anos e, dos vários trabalhos, resultou a edição de um Ebook.

Para este ano, "a programação estava já concluída e pronta para ser divulgada à imprensa", afirma a organização.

"Porém, a situação de deambulação distópica que enfrentamos devido à pandemia, obrigou-nos a repensar todas as atividades", acrescenta.

Assim, as várias entidades envolvidas no festival - Direção do Agrupamento e Escolas Carlos Amarante, equipa do PNC, Espaço Vita, festival Porto/Post/Doc e grupo DST, consideraram "não estarem reunidas as condições de segurança que permitam a realização do festival este ano", lê-se na mensagem hoje divulgada.

"Todavia, não podemos abandonar um projecto que queremos que seja uma referência no panorama cultural da cidade. Todos precisamos de ir ao cinema, os nossos alunos precisam de alargar os seus horizontes e ver outros filmes. Em nome de todas as entidades envolvidas agradecemos a participação na nossa primeira edição e contamos convosco em 2021", conclui a mensagem.